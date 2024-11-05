Спрогнозирован доход от кассовых сборов в кинотеатрах на предстоящих новогодних праздниках

Министр культуры РФ Ольга Любимова дала прогноз, согласно которому сборы от кинопроката в России на новогодних праздниках могут составить около 5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В кинотеатрах во время зимних каникул будут показывать такие фильмы, как "Финист. Первый богатырь" (режиссёр Дмитрий Дьяченко), "Волшебник Изумрудного города" (Игорь Волошин), "Ёлки 11" (Сергей Трофимов, Александр Котт, Егор Чичканов и Александр Карпиловский) и мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 6".
Кассовые сборы в новогодние праздники 2024 года составили 5,8 млрд рублей, причём 95,4% этой суммы принесли российские фильмы с 1 по 8 января.
Ранее появилась информация о том, что киносети отказались от неофициальных показов зарубежных фильмов перед ноябрьскими праздниками в связи с выходом фильма "Любовь Советского Союза".
Кинопрока́т — массовый показ фильмов (кинопоказ) в сети кинотеатров.
Кинотеа́тр — общественное здание или его часть с оборудованием для публичной демонстрации кинофильмов.
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