Ожидается рост цен на новогодние ёлки в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на новогодние ёлки вырастут на 10–20%. По данным "Парламентской газеты", в среднем один метр дерева зимой 2024 года будет стоить 1200–1500 рублей, тогда как в прошлом году цена составляла около 1000 рублей.

Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Повышение цен на российские ели и сосны связано с рядом факторов: инфляцией, ростом стоимости топлива, складских помещений, а также увеличением зарплат работников питомников и заготовителей.

Кроме того, на рынке будут представлены импортные пихты Нордмана из Дании, Австрии, Польши, Германии и других стран. Из-за сложностей с логистикой и колебаний курса евро, их стоимость во многом определяется транспортными расходами.

Массовая продажа новогодних ёлок начнётся уже с 20 декабря.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.





Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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