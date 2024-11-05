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Ожидается рост цен на новогодние ёлки в России

0:54
Экономика

Цены на новогодние ёлки вырастут на 10–20%. По данным "Парламентской газеты", в среднем один метр дерева зимой 2024 года будет стоить 1200–1500 рублей, тогда как в прошлом году цена составляла около 1000 рублей.

Ожидается рост цен на новогодние ёлки в России
Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Повышение цен на российские ели и сосны связано с рядом факторов: инфляцией, ростом стоимости топлива, складских помещений, а также увеличением зарплат работников питомников и заготовителей.

Кроме того, на рынке будут представлены импортные пихты Нордмана из Дании, Австрии, Польши, Германии и других стран. Из-за сложностей с логистикой и колебаний курса евро, их стоимость во многом определяется транспортными расходами.

Массовая продажа новогодних ёлок начнётся уже с 20 декабря.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
 

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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