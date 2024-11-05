34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью

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Правительство Валенсии обратилось к Мадриду с просьбой о выделении 31,4 миллиарда евро (34,2 миллиарда долларов) на восстановление домов и покупку транспортных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы региона Карлоса Масона.

Фото: МК is licensed under Free More info

В регионе Валенсия в результате мощных дождей (циклон DANA) затопило улицы городов, дороги, погибло 217 человек, сотни числятся пропавшими, более 100 тысяч автомобилей превратились в груды металла.

Региональное правительство Валенсии уже пообещало выделить 250 миллионов евро на оказание помощи. Тем временем фонд испанского миллиардера Амансио Ортеги объявил о пожертвовании в размере 100 миллионов евро пострадавшим от наводнения.

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.



Мадри́д — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.



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