Анкара прощает Киргизии долг в рамках экологических инициатив

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внешний долг Киргизии в размере 62,3 миллиона долларов (6,1 миллиарда рублей) был списан Турцией в обмен на проекты в области "зелёной" экономики. Об этом сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров после встреч с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как сообщает Sputnik Кыргызстан.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Турецкий президент подчеркнул стремление достигнуть объёма двусторонней торговли с Бишкеком в 5 миллиардов долларов (490 миллиардов рублей) и анонсировал подписание в ближайшее время соглашения, которое "выведет стратегическое партнерство на новый уровень всеобъемлющего сотрудничества". Эрдоган также выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, особенно с организацией FETO, продолжится.

Уточнения

Зелëная эконо́мика — сформировавшееся в конце XX века направление в экономической науке, которое подчёркивает необходимость сокращения отрицательного воздействия экономической деятельности человека на среду его обитания и которое ставит во главу угла не экономический рост любой ценой, а устойчивость развития с минимальными рисками для окружающей среды.



Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.





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