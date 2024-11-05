С понижением уличной температуры в Японии повышается количество несчастных случаев с использованием обогревателей

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство японских квартир не имеет центрального отопления. Такую "роскошь" можно встретить только в домах премиум класса, в которых стоят газовые или электрические котлы.

Фото: Wikimedia Commons by SimonP, CC BY-SA 3.0

Поскольку страна расположена в сейсмическом поясе, то и дома когда-то строили из сейсмоустойчивых материалов, теплосберегающие функции которых оставляли желать лучшего. Сейчас уже используются современные технологии, однако квартиры в таких домах не по карману рядовым сотрудникам. Поэтому в основном в квартирах стоят обогреватели.

По информации The Japan Times, в опубликованном отчете Национального института технологий и оценки (NITE) сообщается, что в период с 2019 по 2023 год произошло 582 инцидента, связанных с обогревателями, при этом более чем в 80% случаев использовались электрические и керосиновые обогреватели. Число инцидентов обычно увеличивалось в ноябре и достигало пика в декабре, а повышенный уровень несчастных случаев, связанных с обогревателями, сохранялся до апреля.

Данные NITE показывают, что из-за масляных обогревателей произошло 276 пожаров, в результате которых 56 человек погибли и ещё 56 получили серьёзные травмы. Многие из этих пожаров произошли из-за утечки керосина из топливных крышек, а также из-за неправильной заправки и случайного контакта с легковоспламеняющимися материалами.

Уточнения

Кероси́н — горючая смесь жидких углеводородов, с температурой кипения от +150 до +250 °C, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти.





Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.





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