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Подробностей о финансировании и реализации пока нет: китайские власти запускают программы, чтобы убедить граждан вступать в брак и заводить детей

0:52
Экономика

В 2015 году Китай отказался от своей 35-летней политики "одна семья — один ребёнок". Однако теперь стране с трудом удаётся повысить уровень рождаемости, который в прошлом году упал до рекордно низкого.

Подробностей о финансировании и реализации пока нет: китайские власти запускают программы, чтобы убедить граждан вступать в брак и заводить детей
Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Китайские власти заговорили об улучшении пособий по беременности и родам, а также по уходу за детьми и предоставление жилищной поддержки семьям с несколькими детьми. Однако в программах не хватает подробностей о финансировании и реализации, сообщает Reuters.

По данным Министерства по гражданским делам, количество зарегистрированных браков в Китае за первые три квартала 2024 года сократилось на 16,6% по сравнению с прошлым годом и составило 4,75 миллиона пар.

 

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
 

Кварта́л (от лат. quarta — «четверть») — единица измерения времени, четверть года.
 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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