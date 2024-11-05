Подробностей о финансировании и реализации пока нет: китайские власти запускают программы, чтобы убедить граждан вступать в брак и заводить детей

В 2015 году Китай отказался от своей 35-летней политики "одна семья — один ребёнок". Однако теперь стране с трудом удаётся повысить уровень рождаемости, который в прошлом году упал до рекордно низкого.
Китайские власти заговорили об улучшении пособий по беременности и родам, а также по уходу за детьми и предоставление жилищной поддержки семьям с несколькими детьми. Однако в программах не хватает подробностей о финансировании и реализации, сообщает Reuters.
По данным Министерства по гражданским делам, количество зарегистрированных браков в Китае за первые три квартала 2024 года сократилось на 16,6% по сравнению с прошлым годом и составило 4,75 миллиона пар.
Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Кварта́л (от лат. quarta — «четверть») — единица измерения времени, четверть года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.