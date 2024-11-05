Крабовый бум: поставки из России в Японию увеличились в 1,5 раза

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре Россия экспортировала в Японию 1,9 тысячи тонн краба, что стало исторически высоким показателем с конца 2023 года, сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Объем поставок по сравнению с августом увеличился в 1,5 раза. По некоторым данным, Россия продала продукции на сумму $34,8 миллиона.

Япония закупила наибольшую долю краба из России, тогда как другие поставщики, такие как Канада и Бахрейн, занимают лишь 18 и 3 процента соответственно.

Американская компания Whittier Seafood, занимающаяся ловлей рыбы, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами из-за антироссийских санкций и ограничений на импорт российских морепродуктов.

Уточнения

Бахре́йн — суверенное островное государство в Персидском заливе. Бахрейн расположен на небольшом архипелаге, состоящем из 51 естественного и 33 искусственных островов, сосредоточенных вокруг острова Бахрейн, который составляет около 83 % территории страны.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.