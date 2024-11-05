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Финнам лишь бы повод найти: мэрия Хельсинки судится с российскими владельцами Helsinki Hall

0:45
Экономика

Мэрия Хельсинки подала иск с требованием расторгнуть договор аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall из-за накопившейся задолженности по арендной плате за участок.

Финнам лишь бы повод найти: мэрия Хельсинки судится с российскими владельцами Helsinki Hall
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Как сообщает РИА "Новости", известно, что собственниками арены являются российские предприниматели Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, на которых наложены санкции Европейского союза.

В декабре 2023 года стало известно, что арена может быть продана при соблюдении условий 12-го санкционного пакета ЕС, касающегося российских активов.

Однако срок добровольной продажи акций компании, владеющей ареной, истёк 30 июня.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией.

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.

Генна́дий Никола́евич Ти́мченко (род. 9 ноября 1952, Ленинакан, Армянская ССР) — российский и финский предприниматель, общественный деятель.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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