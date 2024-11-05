ОПЕК: опасения по поводу падения спроса на нефть преувеличены

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс считает, что пик спроса на нефть не наступит, ссылаясь на текущий рост мировой экономики.
Он отметил, что ситуация не так пессимистична, как её иногда представляют, пишет ТАСС.
По словам аль-Гайса, несмотря на частые разговоры о замедлении экономического роста, статистика демонстрирует обратное. Например, экономика США за третий квартал выросла на 2,8 процента.
Напомним, в июне аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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