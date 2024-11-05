ОПЕК: опасения по поводу падения спроса на нефть преувеличены

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс считает, что пик спроса на нефть не наступит, ссылаясь на текущий рост мировой экономики.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он отметил, что ситуация не так пессимистична, как её иногда представляют, пишет ТАСС.

По словам аль-Гайса, несмотря на частые разговоры о замедлении экономического роста, статистика демонстрирует обратное. Например, экономика США за третий квартал выросла на 2,8 процента.

Напомним, в июне аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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