Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные упражнения на пресс: изучаем анатомию мышц живота
Как на всю зиму сохранить урожай в погребе или подвале?
Путешествия после 60: как открыть для себя новый мир приключений
Как сохранить свежесть волос: фен против излишней жирности
Астролог назвала благоприятные дни для бьюти-процедур в ноябре
Как автомобильные спидометры обманывают водителей
Лиза Арзамасова показала сына от Ильи Авербуха и сына Лёву: братья красавчики
Мошенники стали звонить россиянам от имени умерших родственников
Что нужно сделать с малиной в ноябре

ОПЕК: опасения по поводу падения спроса на нефть преувеличены

0:44
Экономика

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс считает, что пик спроса на нефть не наступит, ссылаясь на текущий рост мировой экономики.

ОПЕК: опасения по поводу падения спроса на нефть преувеличены
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он отметил, что ситуация не так пессимистична, как её иногда представляют, пишет ТАСС.

По словам аль-Гайса, несмотря на частые разговоры о замедлении экономического роста, статистика демонстрирует обратное. Например, экономика США за третий квартал выросла на 2,8 процента.

Напомним, в июне аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на 60%
Как проверить качество моторного масла в домашних условиях
В октябре российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м. жилья
Эксперт Анисимов спрогнозировал спад цен на аренду жилья
Ценам на один тип жилья предрекли падение
Почему кошки выбирают коробки: научные ответы
Вкусный и согревающий напиток: советы по приготовлению какао
Российский тренер раскрыл секрет успеха Спартака в матче против ЦСКА
Жирная кожа: как победить блеск и восстановить баланс
Исторические достопримечательности Рима в нескольких шагах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.