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Россия спасает КНДР: новая сделка поможет накормить Северную Корею

1:04
Экономика

Россия планирует помочь Северной Корее преодолеть кризис с продовольствием, ежегодно поставляя от 600 до 700 тысяч тонн риса, об этом сообщил представитель комитета по разведке парламента Южной Кореи Ви Сон Лак, передаёт The Korea Herald.

Россия спасает КНДР: новая сделка поможет накормить Северную Корею
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Он уточнил, что ежегодное производство зерна в Северной Корее составляет около 4 миллионов тонн, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения населения. Также, по его словам, картофель составляет значительную часть рациона Северной Кореи.

Если Россия действительно начнёт поставлять упомянутый объём риса, это покроет значительную долю потребностей страны, отметил южнокорейский парламентарий.

По его словам, Россия уже оказывала продовольственную помощь Северной Корее, направив от 50 до 100 тысяч тонн риса ранее.

Ви Сон Лак подчеркнул, что заключённое соглашение должно способствовать решению как продовольственных, так и финансовых трудностей Северной Кореи.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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