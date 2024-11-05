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Дональд Трамп предложил оригинальный способ погашения госдолга США

0:38
Экономика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, в шутку предложив оплатить огромный государственный долг США, превышающий $35 трлн, криптовалютой.

Дональд Трамп предложил оригинальный способ погашения госдолга США
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Во время своего выступления на мероприятии по сбору средств Трамп заметил, что можно было бы "просто написать бумагу" на 35 трлн в криптовалюте, и так избавить страну от долгового бремени, сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, криптовалюта имеет "великое будущее", что вызвало оживленные обсуждения среди его сторонников и критиков.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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