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Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий

1:13
Экономика

Немецкий автопроизводитель Volkswagen, в рамках программы экономии, планирует отменить выплату премий сотрудникам с долгим стажем работы. Этот шаг может затронуть около 10 тысяч человек.

Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

По текущему коллективному договору сотрудники, проработавшие в компании 25 лет, получают премию в размере 1,45 месячного оклада, а те, чей стаж составляет 35 лет, — 2,9 оклада. В ходе недавних переговоров с профсоюзом IG Metall компания предложила сократить зарплаты на 10%, что вызвало возмущение профсоюза и работников, сообщает ТАСС.

По словам главы производственного совета Даниэлы Кавалло, планы реструктуризации охватят все заводы Volkswagen в Германии, где работают порядка 120 тысяч человек, из которых около половины трудятся в Вольфсбурге. Представители компании объясняют реструктуризацию необходимостью сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. В то же время правительство Германии, по словам его представителя Вольфганга Бюхнера, призвало Volkswagen сохранить рабочие места в стране.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Премия (вознаграждение) — вознаграждение работнику за добросовестное выполнение должностных обязанностей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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