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Украина получит почти $600 млн от Всемирного банка

Экономика

Правительство Украины заключило соглашения со Всемирным банком, которые предполагают выделение почти $600 млн для реализации нового этапа поддержки национальной экономики.

Украина получит почти 0 млн от Всемирного банка
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что данные средства направят на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование зеленого перехода, улучшение деловой среды и продвижение цифровизации. Шмыгаль подчеркнул, что сумма — часть более масштабной программы, в рамках которой планируется привлечь свыше $1 млрд к 2027 году, сообщает ТАСС.

Однако точные условия финансирования остаются неясными, так как премьер не уточнил, предоставляются ли средства на условиях кредита или в форме гранта.

Уточнения

Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты правительствам стран с низким и средним уровнем дохода с целью реализации капитальных проектов.

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контракт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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