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Газовые проблемы Европы далеки от завершения

1:05
Экономика

Прошлый отопительный сезон Евросоюз завершил с заполненными на 58% хранилищами, что было вполне комфортным уровнем, который привёл к комфортным ценам.

Газовые проблемы Европы далеки от завершения
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Однако в наступающем сезоне если ЕС не найдёт полноценную замену российскому газу, то к концу зимы хранилища газа могут быть заполнены всего на 30%, и цены будут только повышаться, сообщает Zero Hedge.

ЕС обсуждает с Азербайджаном альтернативные поставки, которые заменят российский газ, поступающий по украинской трубопроводной сети в Европу, но лишь частично.

Сегодня Норвегия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз (около 30%). На прошлой неделе европейские биржевые цены на газ достигли самого высокого уровня за год на фоне новостей о перебоях в добыче в Норвегии.

Однако ни Норвегия, ни США не могут обеспечить Европу тем объёмом газа, который ранее поставлялся Россией. Поэтому цены на газ будут только расти. 

 

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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