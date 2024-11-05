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Société Générale профинансирует покупку электровозов для казахстанской железнодорожной сети

1:08
Экономика

Между французским банком Société Générale, казахстанским оператором железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и компанией Alstom заключено соглашение о финансировании закупки электровозов, сообщает "Газета.ру". По информации пресс-службы КТЖ, это произошло на Деловом совете в Париже.

Société Générale профинансирует покупку электровозов для казахстанской железнодорожной сети
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France выступило гарантом исполнения обязательств. Согласно договорённости, поставка локомотивов будет осуществляться до 2028 года.

Alstom представлена в Казахстане двумя предприятиями: электровозосборочным заводом в Астане и заводом "КазЭлектроПривод" в Алматы, который производит стрелочные приводы для железных дорог.

Казахстанская железнодорожная сеть протяжённостью около 21 тысячи километров является третьей по величине в мире среди железных дорог с шириной колеи 1520 миллиметров. Это делает её перспективным рынком для технического обслуживания.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ - является крупнейшим по численности населения городом и регионом Казахстана: по данным на октябрь 2023 года, в городе проживало 2 211 198 человек.

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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