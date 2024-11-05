Импорт российского пива в Грузию бьёт рекорды за первые три квартала 2024 года

В первые три квартала 2024 года Грузия значительно увеличила импорт пива из России — на целых 26%, сообщает "Газета.ру".
Объём закупок достиг рекордных $1,7 млн, что является максимальным показателем с начала сбора статистических данных в 2009 году.
Для сравнения: за весь 2023 год Грузия приобрела российского пива на сумму $1,8 млн. Однако в сентябре 2024 года спрос на продукцию российских пивоваров несколько снизился по сравнению с августом текущего года и сентябрём прошлого года (снижение составило 1,6–1,9 раза).
В 2024 году Россия заняла 12,5% грузинского импорта пива.
В то же время экспорт пива из Германии в Россию вырос на 32% в 2023 году, достигнув отметки в $96 млн. Германия остаётся бесспорным лидером по поставкам хмельного напитка на российский рынок.
Литва занимает второе место по экспорту пива в Россию. На её долю пришлось чуть более 15% от всех поставок ($36,5 млн) в прошлом году. Ранее эту позицию занимала Бельгия, но в 2023 году её экспорт вырос всего на 11%.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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