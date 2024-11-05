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Из-за финансового кризиса стоимость обучения в британских университетах вырастет

0:58
Экономика

Стоимость обучения в британских университетах для местных студентов впервые за семь лет может вырасти, поскольку учебные заведения столкнулись с зарождающимся финансовым кризисом, который уже привёл к дефициту примерно у 40% высших учебных заведений.

Из-за финансового кризиса стоимость обучения в британских университетах вырастет
Фото: English Wikipedia by KF, PDM

Индексация платы в соответствии с инфляцией — важный шаг, который необходимо предпринять как можно скорее, заявили университеты Великобритании, представляющие 141 учреждение, в недавно опубликованном "плане перемен”.

Сумма, выплачиваемая студентами, должна ежегодно увеличиваться минимум на 2,5% или на уровень инфляции, рассказал the Guardian Питер Мандельсон, бывший министр труда и автор главы в документе.

По сообщению The Times, правительственные чиновники обсуждают планы по повышению ежегодной платы до 10 500 фунтов стерлингов (14 000 долларов).

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Университе́т (от нем. Universität, которое, в свою очередь, произошло от лат. universitas — совокупность, общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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