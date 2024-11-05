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Мародёрство и бездействие властей: испанская Валенсия приходит в себя после циклона DANA

1:30
Экономика

От циклона DANA особенно пострадали частные жилые дома, малый бизнес и супермаркеты, расположенные на первых этажах зданий, сообщают "Известия".

Мародёрство и бездействие властей: испанская Валенсия приходит в себя после циклона DANA
Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, CC BY-SA 3.0

По данным Торгово-промышленной палаты Валенсии, ущерб затронул около 4,5 тысячи предприятий, из которых 1,8 тысячи могут быть полностью разрушены. Повреждения вызывались не только физическим воздействием воды на конструкции, но и случаями мародерства и отключением электричества, что могло привести к порче продуктов в магазинах и кафе.

Одна из самых печальных последствий шторма "Дана" — это образование свалок из автомобилей. Сильное течение столкнуло машины, и их скопления теперь блокируют улицы, затрудняя движение спасательных служб. По оценкам сети компаний, занимающихся предоставлением дорожной помощи (REAC), речь идет как минимум о сотнях тысяч автомобилей. Удаление этих транспортных средств может занять несколько месяцев.

На 2 ноября полиция объявила о задержании 82 человек за кражи, разбойные нападения и акты вандализма.

Мэр муниципалитета Алдая Гийермо Лухан выразил недовольство по поводу недостаточной поддержки от правительства:

"Мы не можем убирать мусор. Нам нужна техника, армия это не регулирует. Это город без закона. У нас вандализм, грабежи… чувство беззащитности".

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.

Мародёрство - грабёж убитых и раненых на поле сражения, а также хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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