Мародёрство и бездействие властей: испанская Валенсия приходит в себя после циклона DANA

От циклона DANA особенно пострадали частные жилые дома, малый бизнес и супермаркеты, расположенные на первых этажах зданий, сообщают "Известия".
По данным Торгово-промышленной палаты Валенсии, ущерб затронул около 4,5 тысячи предприятий, из которых 1,8 тысячи могут быть полностью разрушены. Повреждения вызывались не только физическим воздействием воды на конструкции, но и случаями мародерства и отключением электричества, что могло привести к порче продуктов в магазинах и кафе.
Одна из самых печальных последствий шторма "Дана" — это образование свалок из автомобилей. Сильное течение столкнуло машины, и их скопления теперь блокируют улицы, затрудняя движение спасательных служб. По оценкам сети компаний, занимающихся предоставлением дорожной помощи (REAC), речь идет как минимум о сотнях тысяч автомобилей. Удаление этих транспортных средств может занять несколько месяцев.
На 2 ноября полиция объявила о задержании 82 человек за кражи, разбойные нападения и акты вандализма.
Мэр муниципалитета Алдая Гийермо Лухан выразил недовольство по поводу недостаточной поддержки от правительства:
"Мы не можем убирать мусор. Нам нужна техника, армия это не регулирует. Это город без закона. У нас вандализм, грабежи… чувство беззащитности".
Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.
Мародёрство - грабёж убитых и раненых на поле сражения, а также хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
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Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.