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Пакистанские пошлины на транзитные товары в Афганистан привели к резкому сокращению торговли

1:17
Экономика

Пакистан ввел дополнительные 2%-ные тарифы на транзитные товары, направляющиеся в Афганистан, в результате чего транзит упал почти на 75%, сообщает Tolo News.

Пакистанские пошлины на транзитные товары в Афганистан привели к резкому сокращению торговли
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Хан Джан Алокозай, член правления Афганской торгово-инвестиционной палаты, заявил, что шаг Пакистана по введению дополнительных пошлин на все транзитные товары, поступающие со всего мира, является беспрецедентным, и предупредил, что торговля может еще больше сократиться.

Некоторые афганские торговцы считают пакистанские тарифы нарушением международных правил торговли, сказал Алокозай. Он призвал Афганистан договориться с пакистанскими властями о решении проблемы.

Абдул Гафур Насери, глава Кабульского союза производителей фруктов и овощей, рассказал, что Пакистан взимает с Афганистана 519 долларов за партию товара. Торговец Рамазан Мансури назвал тарифы серьезным ударом по афганским торговцам и фермерам.

В прошлом году Пакистан задержал в порту Карачи более 4000 контейнеров с транзитными товарами из Афганистана, в результате чего афганские торговцы понесли миллионные убытки.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.
 

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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