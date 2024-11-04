Декретный отпуск и пособие по беременности и родам: сенатор Епифанова рассказала о размере выплат в 2025 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в 2025 году максимальное пособие по беременности и родам составит 794 тысячи рублей, сообщает "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 794 тысячи рублей. При этом, при осложненных родах женщина получит более 885 тысяч рублей, а при многоплодной беременности — более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Помимо пособия, женщине полагается декретный отпуск от 140 до 194 дней.

Сенатор также напомнила, что для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации и оформить декретный отпуск.

Уточнения

Пособие по беременности и родам — один из видов страхового социального обеспечения, выраженный в денежной сумме, выплачиваемой женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам.



Отпуск по беременности и родам "декретный" или материнский отпуск — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком.



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