США давят на Евросоюз, требуя запрета российского палладия и титана: Европа рискует затормозить свою промышленность

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запад хочет запретить российский палладий и титан, рискуя ударить по собственной промышленности, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

США оказывают давление на Евросоюз, призывая к запрету поставок российского палладия и титана, несмотря на то, что эти материалы являются стратегически важными для европейской промышленности.

Титан, в частности, используется в авиастроении, атомной энергетике и других высокотехнологичных отраслях. Палладий, в свою очередь, необходим для производства микросхем и автомобильных катализаторов.

Запрет на поставку этих материалов из России может привести к дефициту сырья и росту цен, что серьезно ударит по европейской промышленности и может привести к задержкам в производстве самолетов, автомобилей и других товаров.

Европейские страны, в том числе Франция и Германия, столкнутся с проблемой поиска новых, более дорогих поставщиков, в то время как Великобритания может попытаться заменить российский титан канадским и австралийским.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Палла́дий — это переходный благородный металл платиновой группы (лёгкие платиноиды) серебристо-белого цвета.



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