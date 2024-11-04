Мелочь особо не пользуется спросом: Аксаков сомневается в целесообразности производства мелких монет

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме обсудили, стоит ли печатать мелочь, если никто её не берет, сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay by Sächsisch, PDM

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков задается вопросом о целесообразности производства мелких монет в России, учитывая их низкий спрос у населения.

Аксаков отмечает, что многие люди отказываются брать сдачу мелочью, и считает, что стоит пересмотреть необходимость ее производства. Он также напоминает, что рубль — это национальная валюта, и один рубль должен быть в обороте, но сомневается в практической потребности в монетных номиналах, которые не пользуются спросом.

Аксаков подчеркивает, что Центральный банк контролирует ситуацию с национальной валютой и обеспечивает ее стабильность.

Уточнения

Анато́лий Генна́дьевич Акса́ков — российский государственный и политический деятель.



Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



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