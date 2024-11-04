Хочется понять, почему экономика РФ не развалилась: Можин о причинах визита МВФ в Россию

Западу интересно, как Россия выживает под санкциями, сообщает РИА Новости.
Бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин считает, что западные страны очень заинтересованы в том, чтобы понять, как экономика России справляется с санкциями.
По словам Можина, именно западные страны могли инициировать визит миссии МВФ в Россию, который должен был состояться в сентябре, но был отменен в последний момент.
Можин утверждает, что визит был сорван из-за протестов со стороны некоторых небольших европейских стран, таких как Литва и Финляндия, которые обвинили директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву в том, что она якобы продвигает интересы России.
Можин подчеркивает, что экономика России показала свою устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления. Он также отмечает, что западные страны не раз признавали неэффективность санкций против России.
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Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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