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Хочется понять, почему экономика РФ не развалилась: Можин о причинах визита МВФ в Россию

1:02
Экономика

Западу интересно, как Россия выживает под санкциями, сообщает РИА Новости.

Хочется понять, почему экономика РФ не развалилась: Можин о причинах визита МВФ в Россию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин считает, что западные страны очень заинтересованы в том, чтобы понять, как экономика России справляется с санкциями.

По словам Можина, именно западные страны могли инициировать визит миссии МВФ в Россию, который должен был состояться в сентябре, но был отменен в последний момент.

Можин утверждает, что визит был сорван из-за протестов со стороны некоторых небольших европейских стран, таких как Литва и Финляндия, которые обвинили директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву в том, что она якобы продвигает интересы России.

Можин подчеркивает, что экономика России показала свою устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления. Он также отмечает, что западные страны не раз признавали неэффективность санкций против России.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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