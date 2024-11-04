Белоруссия ищет пути для экспорта калийных удобрений: Лукашенко предлагает снизить добычу и сотрудничать с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений на 10-11% из-за низких цен на рынке, сообщает РИА Новости. Он также предложил России совместно пересмотреть объемы добычи, чтобы стабилизировать цены на удобрения.
Лукашенко отмечает, что западные страны блокируют поставки белорусских удобрений, но есть большой спрос на них от других стран. Он предлагает создать совместные предприятия для производства и экспорта комплексных удобрений с дружественными государствами.
По словам Лукашенко, "Беларуськалий" готов к сотрудничеству в сфере производства удобрений с Россией и другими государствами, чтобы удовлетворить мировой спрос на продовольствие.
Лукашенко также согласовал назначение нового генерального директора ОАО "Беларуськалий" — Андрея Рыбакова.
В ответ на санкции ЕС "Беларуськалий" пытался добиться исключения из санкционного списка, но суд отклонил иск компании.
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.
Белору́ссия — государство в Восточной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?