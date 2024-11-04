Белоруссия ищет пути для экспорта калийных удобрений: Лукашенко предлагает снизить добычу и сотрудничать с Россией

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений на 10-11% из-за низких цен на рынке, сообщает РИА Новости. Он также предложил России совместно пересмотреть объемы добычи, чтобы стабилизировать цены на удобрения.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Лукашенко отмечает, что западные страны блокируют поставки белорусских удобрений, но есть большой спрос на них от других стран. Он предлагает создать совместные предприятия для производства и экспорта комплексных удобрений с дружественными государствами.

По словам Лукашенко, "Беларуськалий" готов к сотрудничеству в сфере производства удобрений с Россией и другими государствами, чтобы удовлетворить мировой спрос на продовольствие.

Лукашенко также согласовал назначение нового генерального директора ОАО "Беларуськалий" — Андрея Рыбакова.

В ответ на санкции ЕС "Беларуськалий" пытался добиться исключения из санкционного списка, но суд отклонил иск компании.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.



Белору́ссия — государство в Восточной Европе.



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