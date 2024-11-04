Великобритания признаёт ужасный период работорговли, но отказывается от денежных компенсаций

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания отвергает выплату репараций за работорговлю, предлагая вместо этого сотрудничество в сфере образования и науки, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лондон категорически отказывается от выплаты репараций странам Содружества, пострадавшим от работорговли, мотивируя свое решение сложной экономической ситуацией и отсутствием общественной поддержки.

Глава МИД Великобритании признает ужасный период работорговли в истории страны, но настаивает на том, что "перевод денежных средств" не является решением проблемы.

Вместо компенсаций Лондон предлагает развивать отношения с государствами Содружества за счет сотрудничества в сфере образования и науки.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Работорго́вля — продажа и покупка (торговля) людей в рабство.



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