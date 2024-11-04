Индия, Китай и страны Африки определят экономику будущего: 30 новых, подобных Москве, городов появится к 2033 году в Индии

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ, выступил на международном симпозиуме "Создавая будущее", где поделился своим видением глобального экономического развития на ближайшие десять лет, сообщает ТАСС.

Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, PDM

По мнению Орешкина, впереди нас ждут стремительные изменения, которые будут определяться ростом развивающихся стран, в первую очередь Индии, Китая и стран Африки.

Орешкин выделяет Индию как ключевую силу будущего роста. В 2023 году в этой стране родилось 23 миллиона человек, а уровень урбанизации составляет 35%. Это означает, что в ближайшие годы Индия будет вынуждена построить огромное количество новых городов, чтобы вместить растущее городское население.

По оценкам Орешкина, Индии потребуется построить около 30 городов размером с Москву, чтобы обеспечить комфортные условия жизни для всех своих жителей. Этот процесс будет стимулировать рост производительности труда и благосостояния, что, в свою очередь, станет мощным двигателем для всей глобальной экономики.

Орешкин отмечает, что Индия не единственный "двигатель" глобальной экономики. Китай и Россия, страны с уже развитыми технологиями, будут продолжать внедрять инновации и оказывать значительное влияние на развитие мирового рынка.

Однако, по мнению Орешкина, именно страны Африки обещают самый бурный экономический рост в будущем. Нигерия с рождаемостью в 8 миллионов человек в год и Эфиопия с ее огромным населением — это только два примера динамично развивающихся африканских стран.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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