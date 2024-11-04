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Индия, Китай и страны Африки определят экономику будущего: 30 новых, подобных Москве, городов появится к 2033 году в Индии

1:45
Экономика

Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ, выступил на международном симпозиуме "Создавая будущее", где поделился своим видением глобального экономического развития на ближайшие десять лет, сообщает ТАСС.

Индия, Китай и страны Африки определят экономику будущего: 30 новых, подобных Москве, городов появится к 2033 году в Индии
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, PDM

По мнению Орешкина, впереди нас ждут стремительные изменения, которые будут определяться ростом развивающихся стран, в первую очередь Индии, Китая и стран Африки.

Орешкин выделяет Индию как ключевую силу будущего роста. В 2023 году в этой стране родилось 23 миллиона человек, а уровень урбанизации составляет 35%. Это означает, что в ближайшие годы Индия будет вынуждена построить огромное количество новых городов, чтобы вместить растущее городское население.

По оценкам Орешкина, Индии потребуется построить около 30 городов размером с Москву, чтобы обеспечить комфортные условия жизни для всех своих жителей. Этот процесс будет стимулировать рост производительности труда и благосостояния, что, в свою очередь, станет мощным двигателем для всей глобальной экономики.

Орешкин отмечает, что Индия не единственный "двигатель" глобальной экономики. Китай и Россия, страны с уже развитыми технологиями, будут продолжать внедрять инновации и оказывать значительное влияние на развитие мирового рынка.

Однако, по мнению Орешкина, именно страны Африки обещают самый бурный экономический рост в будущем. Нигерия с рождаемостью в 8 миллионов человек в год и Эфиопия с ее огромным населением — это только два примера динамично развивающихся африканских стран.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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