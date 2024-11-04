"Мелочь" под угрозой: в России могут отказаться от производства монет мелкого номинала

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В России могут отказаться от производства монет мелкого номинала из-за низкого спроса среди населения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Он отметил, что Центральный банк уже перешел к печати десятирублевых и пятирублевых купюр, так как это более выгодно, чем чеканка монет.

Аксаков считает, что отказ от монет мелкого номинала — логичный шаг, который позволит сэкономить на производстве денег. Однако он подчеркнул, что один рубль должен оставаться в обращении, поскольку является национальной валютой.

"Люди все чаще отказываются от мелочи, даже не беря сдачу. Скоро мы можем увидеть, что производство невостребованных монет — нецелесообразно", — сказал он.

При этом депутат уверяет, что Центральный банк не планирует девальвацию или реформы национальной валюты, и стабильность рубля под контролем.

Уточнения

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



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