В России могут отказаться от производства монет мелкого номинала из-за низкого спроса среди населения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что Центральный банк уже перешел к печати десятирублевых и пятирублевых купюр, так как это более выгодно, чем чеканка монет.
Аксаков считает, что отказ от монет мелкого номинала — логичный шаг, который позволит сэкономить на производстве денег. Однако он подчеркнул, что один рубль должен оставаться в обращении, поскольку является национальной валютой.
"Люди все чаще отказываются от мелочи, даже не беря сдачу. Скоро мы можем увидеть, что производство невостребованных монет — нецелесообразно", — сказал он.
При этом депутат уверяет, что Центральный банк не планирует девальвацию или реформы национальной валюты, и стабильность рубля под контролем.
Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?