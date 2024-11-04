В России может появиться лотерея для новорождённых

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме предложили запустить всероссийскую лотерею для новорожденных, целью которой является повышение рождаемости в стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Автор инициативы, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, предложил разыгрывать квартиры, автомобили и бытовую технику среди семей, в которых недавно родились дети.

По предложению Чернышова, каждый месяц в рамках этой лотереи будет разыграно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. Участвовать смогут все новорожденные — родители не будут обязаны подавать заявки или заполнять анкеты, так как списки участников будут формироваться автоматически на основе данных ЗАГСа. Победители будут объявляться на официальных мероприятиях, а их семьи получат ценные призы.

Подобные проекты уже применялись в отдельных регионах России и получили положительные отзывы. В частности, успешные примеры розыгрышей были зафиксированы в Ленинградской области и Хабаровске.

Чернышов отметил, что эта инициатива может оказать позитивное влияние на уровень рождаемости в стране, поддерживая семьи с новорожденными и стимулируя демографический рост.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.



Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.



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