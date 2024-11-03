Авиаперевозки подорожают из-за новых требований к выбросам

Авиакомпании с 2027 года будут обязаны компенсировать углеродные выбросы или использовать устойчивое авиационное топливо (SAF), что может существенно увеличить стоимость международных рейсов.
Программа ICAO CORSIA призвана ограничить выбросы СО2 гражданской авиации, установив базовый уровень для международных рейсов, который авиакомпании не должны превышать.
В России потенциальные затраты авиакомпаний на компенсации в 2027 году составят 20-30 миллиардов рублей, что повысит цены на билеты. Российские авиакомпании смогут выбирать между покупкой углеродных единиц и внедрением SAF, что требует значительных инвестиций в производство биотоплива, так как рынок этого топлива в стране практически отсутствует, сообщает Российская газета.
Несмотря на потенциал производства биотоплива из местных ресурсов, включая торф и лесные отходы, промышленное производство SAF в России сталкивается с трудностями. В стране пока нет сертификационных центров, а западные компании отказываются сотрудничать. Введение господдержки производства биотоплива в авиации могло бы стимулировать развитие отрасли, но пока приоритеты сосредоточены на других видах продукции.
Эксперты подчеркивают, что Россия может организовать сертификацию SAF через страны БРИКС, снижая зависимость от Запада, и отмечают, что отечественное топливо имеет более низкий коэффициент выбросов.
Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.
Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.
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