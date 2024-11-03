Авиаперевозки подорожают из-за новых требований к выбросам

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Авиакомпании с 2027 года будут обязаны компенсировать углеродные выбросы или использовать устойчивое авиационное топливо (SAF), что может существенно увеличить стоимость международных рейсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Программа ICAO CORSIA призвана ограничить выбросы СО2 гражданской авиации, установив базовый уровень для международных рейсов, который авиакомпании не должны превышать.

В России потенциальные затраты авиакомпаний на компенсации в 2027 году составят 20-30 миллиардов рублей, что повысит цены на билеты. Российские авиакомпании смогут выбирать между покупкой углеродных единиц и внедрением SAF, что требует значительных инвестиций в производство биотоплива, так как рынок этого топлива в стране практически отсутствует, сообщает Российская газета.

Несмотря на потенциал производства биотоплива из местных ресурсов, включая торф и лесные отходы, промышленное производство SAF в России сталкивается с трудностями. В стране пока нет сертификационных центров, а западные компании отказываются сотрудничать. Введение господдержки производства биотоплива в авиации могло бы стимулировать развитие отрасли, но пока приоритеты сосредоточены на других видах продукции.

Эксперты подчеркивают, что Россия может организовать сертификацию SAF через страны БРИКС, снижая зависимость от Запада, и отмечают, что отечественное топливо имеет более низкий коэффициент выбросов.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.



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