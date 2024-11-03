Россия обошла ОАЭ в поставках нафты на Тайвань

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тайвань в октябре импортировал рекордные объемы российской нафты — 114 тыс. баррелей в сутки, что составило 66% от общего объема закупок нефтехимического сырья островом.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Эти данные, представленные аналитической компанией Kpler, свидетельствуют о значительном увеличении поставок из России, благодаря чему она обошла Объединенные Арабские Эмираты, став крупнейшим поставщиком нафты на Тайвань.

Рост объемов объясняется запуском третьей установки разделения конденсата на производстве НОВАТЭКа в Усть-Луге, что позволило нарастить экспортные поставки. Около 78% всей нафты из Усть-Луги в этом году было направлено именно на Тайвань, что подтверждает стратегическую значимость российского сырья для нефтехимической промышленности острова.

Уточнения

Нафта — продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти (также лигроин или нефтяной спирт).



Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



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