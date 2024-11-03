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5,6 миллиарда рублей: Татнефть подала иск против АО Туполев

0:41
Экономика

Нефтяная компания "Татнефть" предъявила иск к АО "Туполев" и Казанскому авиационному заводу имени С. П. Горбунова на сумму 5,6 миллиарда рублей.

5,6 миллиарда рублей: Татнефть подала иск против АО Туполев
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 1 ноября и классифицировано как экономический спор в сфере гражданских правоотношений, сообщает РИА Новости.

Несмотря на существенный размер иска, причины, побудившие "Татнефть" подать этот иск, остаются нераскрытыми, так как стороны на данный момент воздерживаются от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Германии отвергли план по выводу экономики из кризиса.

Уточнения

ПАО «Татне́фть» — российская нефтяная компания.

Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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