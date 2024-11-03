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"Фальшивки гуляют" по Дальнему Востоку. В Приморье обнаружили семь поддельных пятитысячных купюр за три месяца

0:59
Экономика » Финансы


Несмотря на популярность безналичных расчетов, поддельные купюры продолжают циркулировать в Приморском крае и на Дальнем Востоке. Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, но и "мелочь" не остается без внимания мошенников.

"Фальшивки гуляют" по Дальнему Востоку. В Приморье обнаружили семь поддельных пятитысячных купюр за три месяца
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, CC BY-SA 4.0

За период с июля по сентябрь 2024 года специалисты банков Приморского края обнаружили семь фальшивых пятитысячных купюр. Это в 2,3 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

По данным ДГУ Банка России, за третий квартал 2024 года на ДФО было обнаружено 43 фальшивые купюры. Из них 30 — пятитысячных, девять тысячерублевых, три — номиналом 2 000 рублей и одна — 50-рублёвая.

Специалисты напоминают о необходимости быть внимательными при получении наличных денег и проверять купюры на подлинность.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность). По своей форме деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счетам. Выделяют основные функции денег: средство обмена, расчётная единица, средство сбережения. Ряд авторов выделяет также функцию стандарта стоимости (стандарт отсроченного платежа).
Исторически первыми были товарные деньги, но почти все современные денежные системы основаны на деньгах, неприменимых для непосредственного потребления как физический товар — бумажные деньги, чеки или долговые расписки, в том числе в электронной форме. Такие деньги получают свою ценность, будучи объявленными законным платёжным средством; то есть их физическая форма и способы обращения законодательно регламентированы, и они обязательны к приёму в уплату по всем обязательствам в границах государства-эмитента.
 

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Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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"Фальшивки гуляют" по Дальнему Востоку. В Приморье обнаружили семь поддельных пятитысячных купюр за три месяца
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