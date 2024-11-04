Локальные производители на передовой: что предлагает российский алкогольный рынок

По информации РИА Новости, российский рынок крепкого алкоголя переживает заметные изменения: местные производители успешно заполняют нишу, ранее занимаемую импортными брендами.
Отечественный джин уже завоевал 70% рынка, конкурентоспособно соперничая с зарубежными аналогами. Среди ведущих производителей можно выделить компании Barrister, Green Baboon и Hoppers. Некоторые заведения, такие как бар Dry&Wet, разрабатывают уникальные авторские напитки на основе можжевельника.
Производство российского виски также активно развивается. Кемлянский винокуренный завод, Прасковейский винзавод и "Виски России" в Кизляре уже зарекомендовали себя как надежные производители.
Несмотря на сохраняющийся параллельный импорт популярных брендов, таких как Jack Daniel’s и Johnnie Walker, рестораторы все чаще выбирают отечественный алкоголь, отмечая его доступность и высокое качество.
Это открывает для потребителей более широкий ассортимент коктейлей по привлекательным ценам без ущерба для качества. Эксперты предсказывают дальнейший рост доли российского алкоголя в барной индустрии.
Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.
Джин — крепкий алкогольный напиток крепостью не менее 37,5 %. Изготавливается путём перегонки зернового спирта с добавлением растительных пряностей, обычно это можжевёловая ягода, кориандр, корень дудника (ангелика), корень ириса, миндаль и др.
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