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Локальные производители на передовой: что предлагает российский алкогольный рынок

1:15
Экономика

По информации РИА Новости, российский рынок крепкого алкоголя переживает заметные изменения: местные производители успешно заполняют нишу, ранее занимаемую импортными брендами.

Локальные производители на передовой: что предлагает российский алкогольный рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Отечественный джин уже завоевал 70% рынка, конкурентоспособно соперничая с зарубежными аналогами. Среди ведущих производителей можно выделить компании Barrister, Green Baboon и Hoppers. Некоторые заведения, такие как бар Dry&Wet, разрабатывают уникальные авторские напитки на основе можжевельника.

Производство российского виски также активно развивается. Кемлянский винокуренный завод, Прасковейский винзавод и "Виски России" в Кизляре уже зарекомендовали себя как надежные производители.

Несмотря на сохраняющийся параллельный импорт популярных брендов, таких как Jack Daniel’s и Johnnie Walker, рестораторы все чаще выбирают отечественный алкоголь, отмечая его доступность и высокое качество.

Это открывает для потребителей более широкий ассортимент коктейлей по привлекательным ценам без ущерба для качества. Эксперты предсказывают дальнейший рост доли российского алкоголя в барной индустрии.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.

Джин — крепкий алкогольный напиток крепостью не менее 37,5 %. Изготавливается путём перегонки зернового спирта с добавлением растительных пряностей, обычно это можжевёловая ягода, кориандр, корень дудника (ангелика), корень ириса, миндаль и  др.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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