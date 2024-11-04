Экспорт станков в Россию приостановлен: тайваньские меры на фоне международной обстановки

Правительство Тайваня приняло решение приостановить все поставки станков в Россию. Об этом подтвердила пресс-служба местного Министерства экономики подтвердил эту информацию, сообщает РБК.
С 8 марта этого года Тайбэй прекратил экспорт 77 различных моделей станков в Россию и Белоруссию. В этот перечень входят электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также токарные, фрезерные и шлифовальные машины.
По данным министерства, с введением этих мер уже достигнут положительный эффект. Экспорт указанного оборудования в Россию сократился до нуля. Кроме того, Тайвань увеличил штраф за нарушения санкций в отношении России до 31,3 тысячи долларов, что представляет собой более чем 15-кратное увеличение.
В Министерстве экономики Тайваня также сообщили, что они активно работают над разъяснением последствий санкций для местных производителей. Ведомство призывает компании осуществлять строгий контроль за цепочкой поставок и гарантировать, что товары не поступают в Россию и Беларусь через сторонние государства.
Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?