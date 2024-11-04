Экспорт станков в Россию приостановлен: тайваньские меры на фоне международной обстановки

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Тайваня приняло решение приостановить все поставки станков в Россию. Об этом подтвердила пресс-служба местного Министерства экономики подтвердил эту информацию, сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

С 8 марта этого года Тайбэй прекратил экспорт 77 различных моделей станков в Россию и Белоруссию. В этот перечень входят электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также токарные, фрезерные и шлифовальные машины.

По данным министерства, с введением этих мер уже достигнут положительный эффект. Экспорт указанного оборудования в Россию сократился до нуля. Кроме того, Тайвань увеличил штраф за нарушения санкций в отношении России до 31,3 тысячи долларов, что представляет собой более чем 15-кратное увеличение.

В Министерстве экономики Тайваня также сообщили, что они активно работают над разъяснением последствий санкций для местных производителей. Ведомство призывает компании осуществлять строгий контроль за цепочкой поставок и гарантировать, что товары не поступают в Россию и Беларусь через сторонние государства.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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