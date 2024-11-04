Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая опасная ошибка, которую совершают с паспортом в полёте
Чем питаться при болезни для быстрого восстановления
Как выбрать идеальную зимнюю куртку для активных мужчин
Супы-пюре: всё, что вы не знали об их влиянии на здоровье
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
Что проверить при тест-драйве подержанного автомобиля
Экстренные способы замены тормозной жидкости в пути
Как вырастить мяту: секреты садоводства
Смех гиен: не юмор, а сигнал о стрессе и разочаровании

Экспорт станков в Россию приостановлен: тайваньские меры на фоне международной обстановки

1:14
Экономика

Правительство Тайваня приняло решение приостановить все поставки станков в Россию. Об этом подтвердила пресс-служба местного Министерства экономики подтвердил эту информацию, сообщает РБК.

Экспорт станков в Россию приостановлен: тайваньские меры на фоне международной обстановки
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

С 8 марта этого года Тайбэй прекратил экспорт 77 различных моделей станков в Россию и Белоруссию. В этот перечень входят электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также токарные, фрезерные и шлифовальные машины.

По данным министерства, с введением этих мер уже достигнут положительный эффект. Экспорт указанного оборудования в Россию сократился до нуля. Кроме того, Тайвань увеличил штраф за нарушения санкций в отношении России до 31,3 тысячи долларов, что представляет собой более чем 15-кратное увеличение.

В Министерстве экономики Тайваня также сообщили, что они активно работают над разъяснением последствий санкций для местных производителей. Ведомство призывает компании осуществлять строгий контроль за цепочкой поставок и гарантировать, что товары не поступают в Россию и Беларусь через сторонние государства.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Военные новости
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Экстренные способы замены тормозной жидкости в пути
Как вырастить мяту: секреты садоводства
Смех гиен: не юмор, а сигнал о стрессе и разочаровании
Экономист Сироткин рассказал, есть ли сегодня смысл копить деньги на ремонт
Как избавиться от пивного живота: в спортзал идти не обязательно
Приёмный отец Дани Милохина снижает цену на злополучный дом в Анапе и прячет семью
Привычки офисных работников: что вредит здоровью
Как сделать ногти красивыми и здоровыми с помощью простых правил
Бывших не бывает: Мама Стаса Пьехи Илона Броневицкая считает сына наркоманом
Путешествие по Мадейре станет платным: сбор за маршруты с января 2025
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.