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Rio Tinto в Монголии планирует заключить новую сделку по добыче меди в пустыне Гоби

0:52
Экономика

Rio Tinto, австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания, стремится заключить новую сделку по добыче меди в Монголии, сообщает Australian Financial Review.

Rio Tinto в Монголии планирует заключить новую сделку по добыче меди в пустыне Гоби
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Она пройдет в рамках срочных мер по предотвращению снижения содержания меди и объёмов добычи на гигантском месторождении Ою-Толгой в пустыне Гоби на юге Монголии, которое, по прогнозам, к 2030 году войдёт в пятёрку крупнейших в мире месторождений по добыче меди.

Rio ведёт трёхсторонние переговоры с компанией Entree Resources, зарегистрированной в Торонто (Канада), и правительством Монголии о сделке, которая укрепит Oyu Tolgoi за счёт добавления в проект нескольких богатых медью участков, частично контролируемых Entree.

 
 
 

Уточнения

Медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).

Го́би — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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