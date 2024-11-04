ОПЕК+ готовит рынок к увеличению добычи нефти в 2025 году

По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в следующем году, сообщает Sputnik.
Вопрос только в том, когда это произойдет: в первом или во втором квартале 2025 года.
Решение о повышении добычи будет принято, когда цены на нефть стабильно будут держаться выше 80 долларов за баррель.
В рамках соглашения ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников.
На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет около 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не затронутые квотами Иран, Венесуэлу и Ливию.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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