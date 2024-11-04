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Россия снова в топ-3: страна увеличила импорт сигарет из Евросоюза в августе 2024 года

0:59
Экономика

В августе 2024 года Россия поднялась на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, сообщает РИА Новости. Это произошло несмотря на сокращение импорта, но в то же время Россия снова вернулась в топ-3 впервые с лета 2021 года.

Россия снова в топ-3: страна увеличила импорт сигарет из Евросоюза в августе 2024 года
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

Крупнейшим покупателем сигарет у Евросоюза остается Великобритания, за ней следует Россия и Швейцария, которая занимает почти с теми же объемами третье место.

Основной поставщик сигарет в Россию — Германия. ЕС не является единственным поставщиком сигарет в Россию, но объемы поставок из других стран намного меньше: по итогам августа экспорт Южной Кореи — на 122 тысячи долларов, у Бразилии — 1,2 тысячи долларов, а Индонезия более-менее заметный объем в прошлый раз поставила в феврале (155 тысяч долларов).

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Сигаре́та — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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