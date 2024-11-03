Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первые три квартала 2024 года Грузия увеличила импорт российского газа до рекордных значений, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

По итогам января-сентября объем поставок составил 90,1 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре 2024 года закупки российского газа составили 589,8 тысяч долларов, что на треть больше, чем в сентябре 2023 года.

Россия поставляет в Грузию газ по магистральному трубопроводу "Север — Юг", по нему же топливо поступает в Армению.

Грузия также импортирует газ из Азербайджана. Однако с 2020 года она перестала покупать газ у Армении.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



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