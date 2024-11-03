Кофейный бум: в сентябре Япония экспортировала в Россию в шесть раз больше кофе, чем в августе

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре Япония экспортировала в Россию рекордный объем жареного кофе — 25,6 тонны, что составляет 13% от общего экспорта этой продукции из Японии, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это в шесть раз больше, чем в августе, и в 1,5 раза больше, чем за год до этого.

Таким образом, Россия закрепила за собой место одного из крупнейших покупателей кофейных зерен из Японии.

На первом месте по импорту японского кофе уверенно держится Тайвань (43%), за ним идет Китай (15%).

Япония поставляет в Россию и чай. Объемы экспорта, по сравнению с сентябрьскими поставками кофе, в два раза меньше — 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.