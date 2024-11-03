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Рост цен на красную икру обусловлен не только сезонным спросом: факторы, влияющие на стоимость икры в России

0:43
Экономика

Цены на красную икру в России резко подскочили в четвертом квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.

Рост цен на красную икру обусловлен не только сезонным спросом: факторы, влияющие на стоимость икры в России
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Это связано с высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Эксперты полагают, что в этом году цены вряд ли снизятся после праздников, так как объем производства красной икры остается невысоким.

Основные причины подорожания икры:

  • снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов;
  • рост ключевой ставки и увеличение стоимости обслуживания кредитов;
  • инфляционные процессы, влияющие на цены на топливо, услуги логистики и обслуживания судов, а также на заработную плату.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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