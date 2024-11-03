Рост цен на красную икру обусловлен не только сезонным спросом: факторы, влияющие на стоимость икры в России

Цены на красную икру в России резко подскочили в четвертом квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.
Это связано с высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Эксперты полагают, что в этом году цены вряд ли снизятся после праздников, так как объем производства красной икры остается невысоким.
Основные причины подорожания икры:
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб.
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