Рост цен на красную икру обусловлен не только сезонным спросом: факторы, влияющие на стоимость икры в России

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на красную икру в России резко подскочили в четвертом квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Это связано с высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Эксперты полагают, что в этом году цены вряд ли снизятся после праздников, так как объем производства красной икры остается невысоким.

Основные причины подорожания икры:

снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов;

рост ключевой ставки и увеличение стоимости обслуживания кредитов;

инфляционные процессы, влияющие на цены на топливо, услуги логистики и обслуживания судов, а также на заработную плату.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб.



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