Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW), испытывающий серьезные трудности, решил сократить расходы в Германии, сообщает ТАСС.
Генеральный директор VW Оливер Блюме заявил, что концерн должен пересмотреть свои затраты на рабочую силу и производство, так как они значительно выше, чем в других европейских филиалах.
Он отметил, что слабый спрос на автомобили в Европе и снижение доходов из Китая усугубляют ситуацию.
Кроме того, Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест.
Концерн VW отмечает, что реструктуризация необходима для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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