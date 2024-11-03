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Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис

0:46
Экономика

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW), испытывающий серьезные трудности, решил сократить расходы в Германии, сообщает ТАСС.

Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, PDM

Генеральный директор VW Оливер Блюме заявил, что концерн должен пересмотреть свои затраты на рабочую силу и производство, так как они значительно выше, чем в других европейских филиалах.

Он отметил, что слабый спрос на автомобили в Европе и снижение доходов из Китая усугубляют ситуацию.

Кроме того, Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест.

Концерн VW отмечает, что реструктуризация необходима для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
 

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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