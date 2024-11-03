Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ученые зафиксировали рост популяции черноморских креветок в Азовском море, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Это связано с повышением солености воды в море. В результате этого явления в 2025 году может быть увеличен разрешенный объем вылова креветок.

Осолонение воды в Азовском море происходит из-за сокращения пресноводного стока из реки Дон. В последние годы в бассейне Дона выпадает значительно меньше осадков.

Рост солености Азовского моря начался в 2007–2008 годах и продолжается по сей день. Он приводит к увеличению популяции не только черноморских креветок, но и других морских животных, таких как азовская камбала-калкан, пиленгас, рапана и скафарка.

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.



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