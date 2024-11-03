ИИ-бум: компания Hitachi Energy инвестирует 6 миллиардов долларов в расширение производства

Компания Hitachi Energy, крупный производитель электросетевого оборудования, столкнулась с резким ростом спроса на свою продукцию, сообщает "Прайм".
Причиной этого стало активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и строительство новых дата-центров для компаний, специализирующихся на ИИ.
Исполнительный директор Hitachi Energy Андреас Ширенбек отметил, что увеличить производство не так просто, и спрос на продукцию компании остается очень высоким.
Чтобы справиться с перегруженным спросом, Hitachi Energy инвестирует 6 миллиардов долларов в расширение производства и наймет дополнительно 15 тысяч сотрудников.
Иску́сственный интелле́кт – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
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