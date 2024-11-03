Снижение ставки не раньше лета: эксперты рассказали о планах Центробанка по денежно-кредитной политике

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок прогнозирует снижение ключевой ставки не раньше лета, сообщают "Известия".

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Центробанк начнет снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года. Ранее предполагалось, что цикл смягчения может начаться уже в I квартале.

За последнюю неделю Банк России ужесточил прогноз по средней ключевой в "Основных направлениях денежно-кредитной политики".

Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика — это не "прихоть" Банка России, а реакция на происходящее в экономике. Основная цель, ради которой ЦБ повышает ключевую ставку — борьба с инфляцией.

Высокие ставки переводят экономику из потребительского цикла в сберегательный, и многие процессы начинают охлаждаться. Для того чтобы ЦБ изменил характер своей денежно-кредитной политики, необходимы не просто первые признаки снижения инфляции, а устойчивый тренд к этому.

Уточнения

Де́нежно-креди́тная поли́тика — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка для достижения комбинации конечных целей.



Центра́льный банк — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы.



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