Китай в ожидании: роль Чехии в урегулировании торгового спора по поводу электромобилей

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Министерства торговли, Китай призывает правительство Чехии сыграть активную роль в урегулировании торгового спора с Евросоюзом по поводу электромобилей, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, CC0

Как известно, ЕС ввел пошлины в размере до 45% на электромобили из Китая. Это решение не устраивает китайское правительство, говорится в заявлении вице-министра торговли Лин Цзи. Лин Цзи сделал это заявление во время встречи с чешской делегацией в Пекине.

Китай готов укреплять сотрудничество с чешской стороной в таких областях, как торговля, инвестиции и новые источники энергии, а также расширять импорт высокотехнологичной продукции и оборудования из Чехии.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км).



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