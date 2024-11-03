Южно-Китайское море — самый оживлённый торговый путь сегодня: конфликты неизбежны

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

На суверенитет в Южно-Китайском море претендуют несколько государств, что обусловлено стратегической значимостью этого региона: представляет собой кратчайший маршрут из Индийского океана в Тихий, обладает богатейшими минеральными и биологическими ресурсами. Именно эти факторы стали основными причинами многолетних споров между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Тайванем и Брунеем.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Правовой статус Южно-Китайского моря, а также находящихся на его территории островов продолжает оставаться неопределённым, и это создает серьёзные угрозы для стабильности.

Согласно обзору морских перевозок Организации Объединенных Наций за 2024 год, в 2023 году около 24% мировой морской торговли проходило через Южно-Китайское море. На сырую нефть приходилось 45%, пропан — 42%, автомобили — 26% и сухие грузы — 23%.

В 2023 году Геологическая служба США сообщила, что в Южно-Китайском море может находиться до 9,2 миллиарда баррелей неразведанных запасов нефти, а также до 216 триллионов кубических футов природного газа.

Китай на протяжении десятилетий претендовал практически на всё Южно-Китайское море, но в последние несколько лет его активность в регионе неуклонно растёт, что приводит к усилению напряжённости в отношениях с другими странами, сообщает Zero Hedge.

Уточнения

Бруне́й — государство (султанат) в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан.



Суверените́т — абсолютное и исключительное право государства решать все внутренние вопросы независимо от воли других и право вступать с другими государствами во всевозможные соглашения.



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