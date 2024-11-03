Процентные ставки по вкладам в России достигли 20,17%: это ещё не конец

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В III декаде октября 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублёвым депозитам в десяти крупнейших банках России увеличилась и составила 20,17% годовых. Об этом сообщает Банк России.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

В предыдущие декады показатели выглядели следующим образом: во II декаде ставка была на уровне 19,66%, а в I декаде — 19,78%.

Среди банков, данные которых используются для мониторинга ставок, можно выделить Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Также стоит отметить, что Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до рекордных значений для страны, что также влияет на доходность депозитов. При этом для расчёта максимальной процентной ставки учитываются ставки по вкладам, доступным всем клиентам банка.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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