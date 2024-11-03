Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем знать развесовку автомобиля: разбор для новичков
Как избежать лишнего веса после 40: советы диетологов
Как осенью заготовить грунт для будущей рассады
Три домашних маски, которые очистят поры и уберут чёрные точки
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта

Процентные ставки по вкладам в России достигли 20,17%: это ещё не конец

1:09
Экономика

В III декаде октября 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублёвым депозитам в десяти крупнейших банках России увеличилась и составила 20,17% годовых. Об этом сообщает Банк России.

Процентные ставки по вкладам в России достигли 20,17%: это ещё не конец
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

В предыдущие декады показатели выглядели следующим образом: во II декаде ставка была на уровне 19,66%, а в I декаде — 19,78%.

Среди банков, данные которых используются для мониторинга ставок, можно выделить Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Также стоит отметить, что Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до рекордных значений для страны, что также влияет на доходность депозитов. При этом для расчёта максимальной процентной ставки учитываются ставки по вкладам, доступным всем клиентам банка.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Силовые структуры
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов. Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Последние материалы
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
В России благоустроили более пяти тысяч дворовых территорий
Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы
Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей
Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с гадким утёнком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.