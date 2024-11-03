3 миллиарда баксов прибыли за день: Безос продал акции Amazon

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель Amazon Джефф Безос в пятницу осуществил продажу значительного пакета акций своей компании, что принесло ему более 3 миллиардов долларов за один день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти данные предоставила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Безос продал более 16 миллионов акций Amazon, когда их цена приблизилась к историческому максимуму. Акции компании завершили торговый день на уровне $197,93 за акцию, что составляет прирост в 6,19%. В ходе сессии стоимость акций достигала отметки в $200,5, а рекордный уровень был зафиксирован на уровне $201,2.

Рост акций Amazon был стимулирован положительным финансовым отчётом компании за третий квартал. Выручка за период с июля по сентябрь увеличилась на 11%, составив $158,9 миллиарда, в то время как чистая прибыль выросла более чем в 1,5 раза, достигнув $15,3 миллиарда.

Уточнения

Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.



Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.



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