В рамках политики по отказу от расчётов в долларах, Россия не должна заменять эту валюту на другую иностранную. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".
Экономист выразил опасения, что, избавляясь от зависимости от доллара, рубль может начать зависеть от другой иностранной валюты.
По мнению Балынина, целесообразно использовать как можно больше национальных валют в расчётах с зарубежными партнёрами, что, в свою очередь, позволит укрепить независимость рубля.
Он также подчеркнул, что доллар продемонстрировал свою ненадёжность и токсичность, что делает отказ от него выгодным для России на 100%.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".