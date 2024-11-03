Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках политики по отказу от расчётов в долларах, Россия не должна заменять эту валюту на другую иностранную. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Экономист выразил опасения, что, избавляясь от зависимости от доллара, рубль может начать зависеть от другой иностранной валюты.

По мнению Балынина, целесообразно использовать как можно больше национальных валют в расчётах с зарубежными партнёрами, что, в свою очередь, позволит укрепить независимость рубля.

Он также подчеркнул, что доллар продемонстрировал свою ненадёжность и токсичность, что делает отказ от него выгодным для России на 100%.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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