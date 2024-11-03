Экспортные пошлины на пшеницу: Россия вводит новый аграрный тариф

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 7 ноября 2024 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз) увеличит экспортную пошлину на пшеницу, что сделает вывоз этого важного аграрного продукта более дорогим.

Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Согласно новым правилам, экспортная пошлина на российскую пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) составит 2517 рублей за тонну, что на 244,1 рубля больше, чем текущая ставка в 2272,9 рубля, сообщает ТАСС.

Кроме того, с указанной даты поднимутся и ставки на вывоз других агрокультур. Так, экспортная пошлина на ячмень вырастет с 802,4 до 1266,2 рубля за тонну, а на кукурузу — с 2702,1 до 3059,9 рубля.

В Минсельхозе отметили, что новые ставки экспортных пошлин были рассчитаны исходя из индикативной стоимости: 222,5 доллара за тонну пшеницы, 192,5 доллара за тонну ячменя и 218,9 доллара за тонну кукурузы.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.



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