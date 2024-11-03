Экспортные пошлины на пшеницу: Россия вводит новый аграрный тариф

С 7 ноября 2024 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз) увеличит экспортную пошлину на пшеницу, что сделает вывоз этого важного аграрного продукта более дорогим.
Согласно новым правилам, экспортная пошлина на российскую пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) составит 2517 рублей за тонну, что на 244,1 рубля больше, чем текущая ставка в 2272,9 рубля, сообщает ТАСС.
Кроме того, с указанной даты поднимутся и ставки на вывоз других агрокультур. Так, экспортная пошлина на ячмень вырастет с 802,4 до 1266,2 рубля за тонну, а на кукурузу — с 2702,1 до 3059,9 рубля.
В Минсельхозе отметили, что новые ставки экспортных пошлин были рассчитаны исходя из индикативной стоимости: 222,5 доллара за тонну пшеницы, 192,5 доллара за тонну ячменя и 218,9 доллара за тонну кукурузы.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".